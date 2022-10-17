Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.
Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS'tan yayınlanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Ligde oynadığı son karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.
Muhtemel 11'ler
Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Majakic, Yasin, Taylan, Tolga, Emre, Pedrinho, Beridze, Sowe
Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Osayi Samuel, Crespo, İsmail, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi
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