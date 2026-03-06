  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Sonunda evet diyen bir Başkan buldu’ Netanyahu'dan Trump'a kazık Türk savunma sanayisinde ihracat patlaması: Şubat ayında 553 milyon doları aştı İspanya’nın savaş karşıtı çıkışı sosyal medyada gündem oldu: İspanyollar Türkler için imza kampanyası başlattı Böyle olur CHP’de liyakat! Belediye değil Tanju’nun akraba çiftliği Aralarında futbolcu ve yöneticiler var! Bahis ve şike davasında ara karar İşte Demir Kubbeyi ilistire çeviren bombanın özellikleri! İran’ın 'Hürremşehr' füzesi ilk kez sahneye çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü Bakan Uraloğlu açıkladı: 5 ülkede uçak seferleri iptalleri uzatıldı! 150'den fazla öğrenci ölmüştü! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: ABD ve İsrail ortak vurdu Tahran'da "karşılıklı" gece mesaisi: Uçak seslerinin ardından peş peşe patlamalar!
Gündem Ankara’dan MI6 iddialarına yalanlama! "MİT kimseden Şara’yı korumasını istemedi"
Gündem

Ankara’dan MI6 iddialarına yalanlama! "MİT kimseden Şara’yı korumasını istemedi"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara’dan MI6 iddialarına yalanlama! "MİT kimseden Şara’yı korumasını istemedi"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemde yabancı bir haber ajansında yer alan ve Suriye’nin yeni geçici hükümet yapısıyla ilgili ortaya atılan çarpıcı bir iddiayı kesin bir dille yalanladı. "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi" şeklindeki haberin tamamen asılsız olduğunu belirten DMM, Türkiye'nin güvenlik stratejisine dair önemli ayrıntılar paylaştı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "MİT’in MI6’dan Suriye Devlet Başkanı’nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği doğru değildir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yabancı bir haber ajansında bugün yayımlanan, 'Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gerek uluslararası istihbarat topluluğu ile gerekse de komşumuz Suriye’nin güvenlik birimleri ile terörle mücadele alanında etkin bir iş birliği içindedir. Son dönemde Suriye makamları ile birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlar da bu iş birliğinin en güncel örneklerindendir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT’in MI6’dan Suriye Devlet Başkanı’nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği ise doğru değildir. Kamuoyunun asılsız iddia, paylaşım ve içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi. (DHA) 

DMM'den banknot iddialarına yalanlama
DMM'den banknot iddialarına yalanlama

Gündem

DMM'den banknot iddialarına yalanlama

Sınırda 80 bin mayın temizlendi yalanı patladı!
Sınırda 80 bin mayın temizlendi yalanı patladı!

Gündem

Sınırda 80 bin mayın temizlendi yalanı patladı!

Türkiye'ye talimat mı verildi? DMM'den iddialara cevap
Türkiye'ye talimat mı verildi? DMM'den iddialara cevap

Dünya

Türkiye'ye talimat mı verildi? DMM'den iddialara cevap

DMM'den F-16 iddialarına yalanlama: HÜRJET test uçuşu yapılıyor!
DMM'den F-16 iddialarına yalanlama: HÜRJET test uçuşu yapılıyor!

Gündem

DMM'den F-16 iddialarına yalanlama: HÜRJET test uçuşu yapılıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23