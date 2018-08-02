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Ankara'dan kritik ABD açıklaması!

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, ABD ile yürütülen görüşmelerin pozitif bir şekilde devam ettiği ve kısa vadede olumlu sonuç beklendiği belirtildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 14:35
Ankara'dan kritik ABD açıklaması!

ABD'nin iki Türk bakana yaptırım uygulama kararının ardından Ankara'dan açıklama geldi.

Hükümet kaynakları, "ABD ile görüşmeler pozitif şekilde yürüyor. İki tarafta da sağduyu hakim. Kısa vadede olumlu bir sonuç alınması bekleniyor" şeklinde konuştu.

Görüşmelerin Trump'a yakın bir ekiple yapıldığı, bu ekipte Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham'ın da bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Habertürk

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 14:35
  1. Ankara
  2. ABD
  3. açıklama

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  • AAAA1 sa önce
    ABD BİZE BİZDE AĞIRLIKLI OLARAK İSRAİLE AMBARGO UYGULAMAMIZ LAZIM İSRAİLİN CANINI YAKARSAK ABD İZAYA GELİR YADA ABD YE REST ÇEKİP NATO İNCİRLİK HEPSİNİ KAPATMAK BAŞKA YOLU YOK ANLAŞMA YOK BAŞA DÖNME YOK YA İSTİKLAL YA ÖLÜM.
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