0553 313 94 23

Ankara'dan çok acı haber! PKK saldırısında yaralanan özel harekat polisi şehit oldu

Geçen ay Hakkarı'de terör örgütü PKK mensuplarının yola döşediği el yapımı patlayıcının, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan özel harekat polisi Bayram Çiçek, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:01
Ankara'dan çok acı haber! PKK saldırısında yaralanan özel harekat polisi şehit oldu

Hakkari Yüksekova'daki Çobanpınar Meşkan Tepesi'nden 3 Ağustos günü dönen özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araca yönelik PKK'lı teröritslerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenledi. Teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu özel harekat polisleri Mehmet Ali Doğan ile Recep Emre Yılmaz şehit olurken, 7 özel harekat polisi de yaralandı. Yaralı polislerden durumu kritik olan Bayram Çiçek, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün tüm müdahalelere rağmen kurtartılmayarak, şehit oldu. Çiçek'in şehadet haberi, memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Şehit özel harekat polisi Bayram Çiçek'in cenazesi, yarın Afşin'e bağlı Arıtaş Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 18:01
  1. Kahramanmaraş
  2. Hakkari
  3. Yüksekova
  4. PKK saldırısı
  5. yaralanan özel harekat polisi
  6. şehit oldu
  7. Şehit Bayram Çiçek
  8. şehadete erdi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane 10 Eylül Pazartesi
    1. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane 10..
    2. Yuva kurarken...
    3. İstanbul Beyoğlu nöbetçi eczaneler
    4. Bolu'da kamyon ile otomobil çarpıştı:..
    5. Galatasaray'ın rakibinden itiraf!..
    6. Ankara Sincan Batıkent Etimesgut..
    7. TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    8. En tehlikeli bulaşıcı hastalık: Kızamık
    9. Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    10. Ankara nöbetçi eczane Yenimahalle
    11. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    12. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    13. Siemens'ten Türkiye açıklaması: Henüz..
    14. MYK toplantısı sonrası AK Parti'den..
    15. FETÖ'den 'sessizce direnin' çağrısı!
    16. Ankara nöbetçi eczane Keçiören 10..
    17. Galatasaray'ın rakibinden itiraf!..
    18. Karadeniz'de fırtına çıktı, palamut..
    19. Burundi Genelkurmay Başkanı Prime..
    20. Hindistan’da kafasıyla hem ceviz hem..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'