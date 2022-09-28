Ankara’dan altı öğrencinin Darüşşafaka’daki eğitim yolculuğu başladı

Yeni Akit Ankara

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere 8 yıl tam burslu ve yatılı kolej eğitimi sunan Darüşşafaka, 1.000’e yakın öğrencisiyle yeni ders yılına başladı. “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla çağın en ileri eğitim olanaklarını öğrencilerine sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na bu yıl 47 ilden 149 yeni öğrenci katıldı. Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan, ardından gerçekleştirilen mali durum araştırması ve sağlık kurulu süreçlerinden geçerek Darüşşafaka’da okumaya hak kazanan 149 öğrencinin altısı ise Ankaralı…

8 yıl boyunca tam burs

5. sınıftan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, İngilizce ağırlıklı nitelikli eğitim hakkı kazanan; Begüm İrem, Yusuf, Zeynep Su, Elif, Atlas, Şeyda Hira ve Erdem koşullara uyan tüm öğrencileri Darüşşafaka Giriş Sınavı’na katılmaya davet ediyor. Tüm faaliyetlerinin temeline çağdaş, akılcı, eşitlikçi bir eğitim modelini koyan Darüşşafaka; öğrencilerine yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri bir eğitim ortamı sunuyor. Bugün Darüşşafaka’da sınıflar 20 öğrenciden oluşuyor ve öğretmen başına ortalama beş öğrenci düşüyor. Dijital dönüşüm temelinde her öğrenci ve öğretmene tablet veriliyor. Türkiye’nin ortaöğrenim düzeyinde ilk robot takımını kuran, yapay zekâ sınıfını ve ilk Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni açan, ilk 3D Printer Atölye ve Yarışması’nı düzenleyen Darüşşafaka’da öğrenciler; STEM (Science, Technology, Engineering and Math), kodlama, girişimcilik, dijital dönüşüm eğitimleriyle akademik olarak tam donanımlı entelektüel yetiştirilmekle birlikte 21. yüzyıl becerileriyle donatılıyor. 70’e yakın farklı kategori ve başlıkta sunulan Yetenek Atölyeleri sayesinde öğrenciler, sosyal becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. Aldıkları çok yönlü eğitimler sayesinde, sosyal ve kültürel anlamda tam donanımlı bireyler olarak yetişiyorlar.

Ankaralı Şeyda Hira'nın hedefi beyin cerrahı olmak!

Darüşşafaka’nın giriş koşullarına uyan tüm öğrencileri sınava davet eden ve onları Darüşşafaka’da pek çok maceranın beklediğini belirten Şeyda Hira, “Buraya geldiğim zaman çok heyecanlı, korkulu ve endişeliydim. Ailemden ayrıldığım için ilk zamanlar oldukça üzülmüştüm. Darüşşafaka çok disiplinli bir yer. İngilizce ağırlıklı eğitim almaktan biraz zorlansam da memnunum. Derslerde hiç sıkılmıyorum, hatta derslerin nasıl başlayıp bittiğini anlayamıyorum. En sevdiğim ders matematik. Voleybol, resim ve jimnastik kulüplerini seçmek istiyorum. Gelecekte de beyin cerrahı olmak istiyorum” diye duygularını ifade etti.

Yusuf'un hedefi uçak mühendisi olmak!

Darüşşafaka’ya ilk geldiğinde çok heyecanlı olduğunu ve korktuğunu belirten Yusuf, “Sonraki gün okulu gezdiğimde rahatladım ve oryantasyon sürecinde de okula alıştım. Futbol, basketbol ve satranç yetenek atölyelerini seçtim. Gelecekte uçak mühendisi olmak istiyorum. Buradaki eğitim çok güzel. En sevdiğim ders matematik. İngilizceyi de seviyorum ama bilmediğim kelimeler olduğu için şimdilik biraz zorlanıyorum. Önümüzdeki yıl sınava girecek arkadaşlara mutlaka çalışsınlar diyorum. Benim gibi sınavda çıkan sorulara çalışsınlar.” diye konuştu.