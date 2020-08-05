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Aktüel

Ankara'da yolcu otobüsü servis aracına çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:15:53 -
Ankara'da yolcu otobüsü servis aracına çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da yolcu otobüsünün ASELSAN çalışanlarını taşıyan servis aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, HAS Turizm'e ait Edirne'den Hatay'a giden Furkan İ. idaresindeki 31 AVZ 72 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara Çevre Yolu'nda ASELSAN çalışanlarını taşıyan Ramazan K'nin kullandığı 06 C 6968 plakalı servis aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan serviste bulunan 39 yaşındaki Birol Ü. hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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