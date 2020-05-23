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Ankara’da yol temizleme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara Ayaş Yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, yol temizleme aracına arkadan çarparak ters döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 05:26:07 -
Ankara’da yol temizleme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara Ayaş Yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, yol temizleme aracına arkadan çarparak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Ankara Ayaş Yolu üzerinde meydana geldi. Erol K. kontrolündeki 06 KHE 44 plakalı otomobil, Sincan’dan merkez istikametinde seyrederken aynı istikamette ilerleyen yol temizleme aracına arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle ters dönen otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Erol K. ağır yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk belirlemelerine göre Erol K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucunda kabin kısmı kesilen otomobilden çıkarılan sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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