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Ankara'da yol kenarında kadın cesedi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yol kenarında bir kadın cesedi bulundu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:29
Ankara'da yol kenarında kadın cesedi

Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı Akköprü Kavşağı'nda sabah saatlerinde yol kenarında bir kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden Lale Ö.B. adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıkan kadının cesedinde inceleme yapan polis ekipleri, bu kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiriyor. Ekipler, cesedin yol kenarına atılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:29
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