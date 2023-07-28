'Ankara'da yetkili tanıdıklarımız var' dediler milyonlarca lira çarptılar

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara’daki sözde yetkili tanıdıkları vasıtası ile Milli Emlak arazilerinin satışını yaptıklarını söyleyen ve kendilerinin planladıkları illere müşteki şahısları davet ederek buluşma sağlayan, kendilerini resmi kurumlarda işlemleri halledecek avukat, makam şoförü gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeyi takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, mağdur vatandaşların buluşma sağlanan arazinin bulunduğu il veya ilçelerde bulunan tapu müdürlükleri civarına götürüldüğü, şüphelilerin eylem planları dahilinde, şahısların yanında resmi kurumlara girip çıkarak resmi işlemlerin yapıldığı izlenimi verildiği, devamında müşteki şahıslara milli emlak arazisi için 500 bin - 4 milyon lira arasında fiyatlar söylenerek, bu işlemleri halledecek şahıslara da verilecek rüşvetler, tapu masrafları ve bu hususta halledilecek tüm resmi evrakların bedeli adı altında belirlenen meblağların banka hesaplarına “borç karşılığı” adı altında havale ettirildiği tespit edildi.



Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik çalışma sonucu şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık konusu ile ilgili olarak, toplam 16 dolandırıcılık eylemine karıştıkları ve 16 milyon lira mağduriyete sebep oldukları tespit edildi. Soruşturma dosyası çerçevesinde 14 şüpheli şahsın yakalanması için 25 Temmuz günü İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın illerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonları, çok sayıda tapu senedi, mühür vb. materyaller ele geçirildi. Suçtan elde edilen malvarlığını aklama suçu çerçevesinde 10 şüphelinin kripto para borsalarındaki hesaplarına, bankalarda yasal gelir olarak aldıkları maaş hesapları dışındaki hesaplarına, kiralık kasa mevcutları ile ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık payları ve 4 araca el konuldu.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 5 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.