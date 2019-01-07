Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Ankara da yer aldı. Ankara’da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Ankara’da okullar yarın tatil mi? Ankara’da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Ankara'da yoğun kar etkili olmaya başladı. Ankara'da okullar tatil olacak mı? Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor. Ankara'nın Bala ilçesinde 7 ocak pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulları tatil edilmişti.

8 Ocak Salı Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara, bugün yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Ankara Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Ankara Valiliği 7 Ocak pazartesi günü kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Ankara'da yarın (8 ocak salı) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Ankara Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

Ankara 7 Ocak 2019 kar tatili açıklaması

Ankara'nın Bala ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Ocak Pazartesi okulları tatil eedilmişti. Bala Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeni ile 07 Ocak 2019 Pazartesi günü Kaymakamlığımız tarafından Bala genelinde Eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir" denilmişti. (İHA)