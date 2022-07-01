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Yerel Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yerel

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından Sincan ve Polatlı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 20:12:00 -
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından Sincan ve Polatlı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 23-29 Haziran 2022 tarihleri arasında, Sincan'ın Yenikent Ova Çayı mevkiinde G.K. adlı şahsın yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu arama köpek unsurları ile birlikte G.K. adlı şahsa ait ikamet adresinde ve Ova Çayı dere yatağında yapılan arama sonucunda 213 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Polatlı'nın Poyraz Mahallesi'nde jandarma devriyesince, şüpheli hareketler sergileyen M.S. adlı şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 4,2 gr. metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Bahse konu 2 iki olayda uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konularak, toplam 2 iki şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı.

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