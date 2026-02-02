  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan Küba’ya ‘petrol’ ambargosu: Gasp ettiği petrolü ‘lütuf’ diye sunuyor Antalya'daki kaza halen gündemdeyken... Hakkari'de felaketin eşiğinden dönüldü! Mestan’ın ciddiyetsizliğini konuşalım, ama ya Murat Ongun’u? Küresel çetenin "pandemi" ve "beyin kontrolü" planı deşifre oldu! 2017’de pandeminin simülasyonu tartışılmış Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri ABD’li şirket Artvin’de maden buldu! İslam kız çocuğunu mezardan kurtardı, Batı çukura fırlattı! Epstein dosyasında donduran diyalog: Ünlü tanıtımcıdan "Sana bebek getireyim mi?" teklifi! Epstein skandalı Lord Mandelson’ı vurdu! İngiltere bu istifayla sarsıldı İstanbul'da okullar tatil mi? Gözler valiliğin açıklamasına çevrildi
Gündem Aman dikkat! Kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı
Gündem

Aman dikkat! Kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Aman dikkat! Kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış ve kar uyarısı yapıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulunuldu.

Dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Batman'ın kuzeyi, Bitlis'in güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller
İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Aktüel

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!
Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!

Dünya

Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!

AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Yerel

AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23