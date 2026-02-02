  • İSTANBUL
Marmaris açıklarında can pazarı: Sürüklenen katamaran son anda kurtarıldı!
Gündem

Marmaris açıklarında can pazarı: Sürüklenen katamaran son anda kurtarıldı!

Marmaris açıklarında can pazarı: Sürüklenen katamaran son anda kurtarıldı!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde denizin ortasında mahsur kalan 2 kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Hisarönü Körfezi’nde makine arızası yapan dev katamaran, ekiplerce güvenli bölgeye çekildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen yelkenli katamarandaki 2 kişi güvenli şekilde karaya getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü Körfezi'nde 24 metrelik bir katamaranın makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 2 kişi bulunan katamaran, KIYEM-2 botunca yedeklenerek Orhaniye Mahallesi'ndeki marinaya bağlandı.

