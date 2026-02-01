  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar Suat Kılıç partilerin adını verdi! Yeniden Refah'tan seçim ittifakına yeşil ışık Din istismarının resmidir... Umreden geldi içkili mekânda yemek verdi “Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum kaleme aldı! Jenerik ve hilekâr bir dille Kürtlere manipülasyon Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi Trump'ın enerji eşkıyalığı: Kaçırdığı liderin petrolünü dünyaya pazarlıyor! 8 ülkeden ortak İsrail tepkisi! Aralarında Türkiye de var! Epstein çocukları iftira saçıyor! “Afganistan'da kölelik geri geldi” yalanı! Mustafa Armağan ‘İlk kez öğrendim’ diyerek paylaştı! 27 Mayıs darbesinde ‘Osmanlıca’ detayı
Gündem Selçuk Bayraktar’dan batı taklitçilerine Osmanlı Şamarı: "Biz Fatih’in ve Selahaddin’in torunlarıyız!"
Gündem

Selçuk Bayraktar’dan batı taklitçilerine Osmanlı Şamarı: "Biz Fatih’in ve Selahaddin’in torunlarıyız!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Selçuk Bayraktar’dan batı taklitçilerine Osmanlı Şamarı: "Biz Fatih’in ve Selahaddin’in torunlarıyız!"

PATRONLAR DÜNYASI Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla’ya konuşan Selçuk Bayraktar, köklerinden kopmadan nasıl dünya çapında bir başarıya imza attığını anlattı. Bayraktar, çocukluğundan eğitim hayatına, aile değerlerinden vatan sevgisine kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Etnik değil, inanç birliği"

Millet kavramına dair ufuk açıcı değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, "Biz etnik olarak bir millet değiliz. Selahaddin Eyyubi’nin de torunuyuz, Fatih Sultan Mehmet’in de Eyüp Sultan’ın da…" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, Türkiye’nin bir mozaik değil, sarsılmaz bir mermer olduğunu ve gücünü ortak İslam medeniyetinden aldığını bir kez daha hatırlattı.

 

"Batı’nın devşirme mektebinde özünü korudu"

Eğitim hayatına dair anılarını paylaşan Bayraktar, annesinin desteğiyle kazandığı Robert Kolej’e girmeden önce babası rahmetli Özdemir Bayraktar’ın kendisine yaptığı tarihi uyarıyı paylaştı.

 

Babasının, "Burası Batı’nın, ABD’nin devşirme mektebi gibi bir yer" diyerek kendisini dikkatli olması konusunda uyardığını belirten Bayraktar, hem orada hem de MIT’de okumasına rağmen özünden bir şey kaybetmediğini ifade etti.

 

"Hala laz uşağıyım"

Köklerine olan bağlılığını esprili bir dille anlatan Bayraktar, "Robert Kolej’de de MIT’de de okudum ama hala laz uşağı olarak duruyorum" dedi. Çocukluğunun Sarıyer’in Garipçe köyünde geçtiğini, balıkçı bir dedenin torunu olarak 10 yaşında teknede kaptanlık yapmaya başladığını anlatan Bayraktar, son istirahatgahının da babasının kabrinin bulunduğu Garipçe olmasını istediğini belirtti.

 

Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı
Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı

Teknoloji

Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı

Dünya SİHA ihracat pazarının lideri 2025’te de Baykar oldu
Dünya SİHA ihracat pazarının lideri 2025’te de Baykar oldu

Gündem

Dünya SİHA ihracat pazarının lideri 2025’te de Baykar oldu

Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı
Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı

Teknoloji

Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MAH Hastaoğlu

Maşaallah.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23