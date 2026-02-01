Selçuk Bayraktar’dan batı taklitçilerine Osmanlı Şamarı: "Biz Fatih’in ve Selahaddin’in torunlarıyız!"

"Etnik değil, inanç birliği"

Millet kavramına dair ufuk açıcı değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, "Biz etnik olarak bir millet değiliz. Selahaddin Eyyubi’nin de torunuyuz, Fatih Sultan Mehmet’in de Eyüp Sultan’ın da…" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, Türkiye’nin bir mozaik değil, sarsılmaz bir mermer olduğunu ve gücünü ortak İslam medeniyetinden aldığını bir kez daha hatırlattı.

"Batı’nın devşirme mektebinde özünü korudu"

Eğitim hayatına dair anılarını paylaşan Bayraktar, annesinin desteğiyle kazandığı Robert Kolej’e girmeden önce babası rahmetli Özdemir Bayraktar’ın kendisine yaptığı tarihi uyarıyı paylaştı.

Babasının, "Burası Batı’nın, ABD’nin devşirme mektebi gibi bir yer" diyerek kendisini dikkatli olması konusunda uyardığını belirten Bayraktar, hem orada hem de MIT’de okumasına rağmen özünden bir şey kaybetmediğini ifade etti.

"Hala laz uşağıyım"

Köklerine olan bağlılığını esprili bir dille anlatan Bayraktar, "Robert Kolej’de de MIT’de de okudum ama hala laz uşağı olarak duruyorum" dedi. Çocukluğunun Sarıyer’in Garipçe köyünde geçtiğini, balıkçı bir dedenin torunu olarak 10 yaşında teknede kaptanlık yapmaya başladığını anlatan Bayraktar, son istirahatgahının da babasının kabrinin bulunduğu Garipçe olmasını istediğini belirtti.