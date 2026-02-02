Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat Kılınmalı?

Mübarek Berat Kandili gecesinin idrak edilmesiyle birlikte, bu özel zamanı namaz ve ibadetlerle değerlendirmek isteyen vatandaşlar, "Berat Kandili namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt aramaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, kandil gecelerinde cemaatle kılınması tavsiye edilen özel bir namaz bulunmamakla birlikte, Resulullah Efendimiz'in (sav) ümmetine tavsiye ettiği Tesbih Namazı'nın kılınması müstehaptır. Bu namaz, affın ve mağfiretin kapılarının açıldığı bu gecede en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir.

Tesbih Namazı Niyeti Nasıl Yapılır ve Kaç Rekattır?

Tesbih Namazı, dört rekat olarak kılınır ve ömürde bir kez dahi kılınması tavsiye edilmiştir. Namaza başlamadan önce niyetin doğru yapılması esastır. Niyet, kalben yapılsa da dil ile de ifade edilebilir: "Niyet ettim Allah rızası için Tesbih Namazı kılmaya." Niyetin ardından "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır. Tesbih Namazının temel özelliği, her rekatta özel bir zikrin (Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber) 75 defa tekrar edilmesidir.

Tesbih Namazının Kılınış Adımları ve Tesbih Sayıları

Tesbih Namazı, dört rekatlık bir yapıya sahiptir ve her rekatta 75 tesbih tekrarı yapılır. Birinci rekatta Sübhaneke okunduktan sonra 15 defa tesbih zikri söylenir. Ardından Euzübesmele çekilip Fatiha Suresi ve bir namaz suresi okunduktan sonra 10 defa daha tesbih getirilir. Bu tesbihler, rükuya varınca 10 kere, rükûdan kalkınca (kavmede) 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca (celsede) 10 kere ve ikinci secdede 10 kere olmak üzere toplamda bir rekatta 75 defaya ulaşır.

İkinci rekata kalkıldığında da yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından Fatiha ve sure okunup 10 kere daha tesbih getirilir ve geri kalan adımlar aynı şekilde tekrarlanır. İkinci rekatın sonundaki oturuşta Ettehiyyatü, Salli ve Barik duaları okunur ve üçüncü rekata kalkılır. Kalan üçüncü ve dördüncü rekatlar da aynı düzenle kılınır. Son oturuşta ise Ettehiyyatü, Salli, Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli duaları okunduktan sonra sağa ve sola "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" denilerek selam verilir. Böylece dört rekatta toplam 300 tesbih zikri tamamlanmış olur.

Berat Kandili gecesinde Tesbih Namazının yanı sıra, kılınabilecek diğer mübarek namazlar arasında kaza namazları, teheccüd namazı (gece yarısından sonra kılınan nafile namaz), hacet namazı ve şükür namazları bulunmaktadır. Bu geceyi ibadetle ihya etmek, Müslümanlar için af ve mağfiret dilemek adına büyük bir fırsattır.