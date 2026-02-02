Berat Gecesi Özel programı 20:00'de Akit TV'de
Necip Fazıl Karadağ'ın sunumuyla Berat Gecesi Özel, bu akşam 20:00’de Akit TV’de.
Berat Gecesi'nde neler yapmalıyız? Berat Gecesi'nin anlam ve önemi ne? Berat Gecesi'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler neler?
Necip Fazıl Karadağ'ın sunumu, Şevki Yılmaz ve ve Bedirhan Meydan'ın katılımıyla Berat Gecesi Özel, bu akşam 20:00’de Akit TV’de.
Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=ZsGa_YTPQTA
Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.