SON DAKİKA
İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?' Aman dikkat! Kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı İstanbul’da yağmur var, rahatlama yok: Barajlarda seviye hâlâ düşük Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon İzmir'de CHP belediyeciliği yine can yakıyordu! Su dolu çukurda ölümle burun buruna geldi Ateist 'Evrim Ağacı' Sitesinin Epstein bağlantısı ifşa oldu! Sapkınlarla sapıklar kol kola! Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar Mansur’a 10’uncu soruşturma yolda Kandil’e yaranma mesajlarına tepki
Medya

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Berat Gecesi Özel programı 20:00'de Akit TV'de

Necip Fazıl Karadağ'ın sunumuyla Berat Gecesi Özel, bu akşam 20:00’de Akit TV’de.

Berat Gecesi'nde neler yapmalıyız? Berat Gecesi'nin anlam ve önemi ne? Berat Gecesi'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler neler?

Necip Fazıl Karadağ'ın sunumu, Şevki Yılmaz ve ve Bedirhan Meydan'ın katılımıyla Berat Gecesi Özel, bu akşam 20:00’de Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=ZsGa_YTPQTA

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

