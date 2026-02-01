Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"

Epstein tarafından 30 Haziran 2017’de (KATAR krizinin en sıcak günlerinde) gönderilen e-postada şu ifadeler yer alıyor:

"Türkler Varsa Askeri Müdahale Biter"

"Bence Türklerin içeride (Katar’da) olmasıyla birlikte, askeri seçenek artık geçerli değil."

Bu ifade, o dönemde SUUDİ ARABİSTAN ve BAE’nin KATAR’a yönelik başlatmayı planladığı askeri harekatın, TÜRKİYE’nin Doha’ya asker çıkarma kararıyla nasıl bloke edildiğini kanıtlıyor.

MBS ve MBZ İçin "Çıkmaz Sokak"

Belgede sadece TÜRKİYE’nin rolü değil, kuşatmanın mimarları olan Veliaht Prensler hakkında da çarpıcı analizler bulunuyor. Epstein, mesajının devamında şunları kaydediyor:

MBS (Muhammed bin Selman): "MBS'nin Yemen'i kazanmasının yolu yok, bu yüzden müzakere için iyi bir zaman."

Küresel Şebeke Bölge Siyasetini Takip Etmiş

Bu yazışma, Epstein ve arkasındaki kirli ağın sadece sapkın ilişkilerle değil, aynı zamanda Orta Doğu’daki rejim değişikliği operasyonları ve askeri dengelerle de ne kadar içli dışlı olduğunu kanıtlıyor. Belgeye göre; TÜRKİYE'nin KATAR’daki kararlı duruşu, sadece bir ambargoyu delmekle kalmamış, küresel baronların ve yerli işbirlikçilerinin bölgeyi kana bulayacak askeri planlarını da rafa kaldırmış.