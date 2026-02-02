  • İSTANBUL
Ocak ayı ihracatının şampiyonu belli oldu! Rekor artış
Otomotiv

Ocak ayı ihracatının şampiyonu belli oldu! Rekor artış

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ocak ayı ihracatının şampiyonu belli oldu! Rekor artış

Ocak ayında 3,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, Türkiye'nin en çok dış satım yapan sektörü oldu. Sanayi grubu toplam ihracatın yüzde 80,1’ini sırtlarken, en fazla ihracat yapılan ülke 1,6 milyar dolarla Almanya olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin dış ticaretinde 2026 yılının ilk verileri açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak ayında ihracatın lokomotifi yine otomotiv sektörü oldu. Sektör, 3,1 milyar dolarlık dış satımla zirvedeki yerini korudu.

Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 3,1 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolarla ikinci, 1,3 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.

Ocak ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 102,6 ile gemi yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 80,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı ocak ayında yüzde 5,6 azalışla 14,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 17'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 0,7 düşüşle yaklaşık 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 3'ünü oluşturan madencilik grubunda yüzde 14,3'lük yükselişle 522,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar dolarla ABD olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 6,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

