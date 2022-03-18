  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Gündem

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Ankara'da eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişi enselendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 10:15:00 -
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatı olan yabancı uyruklu 11 kişiyi tespit etti.

Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 8'ini yakalayarak gözaltına aldı.

Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay