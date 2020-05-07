  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ankara’da tek Nallıhan’da yapılan çeltik ekimi başladı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Uluköy ve Karaköy köylerinde yapılan çeltik ekimine başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:13:44 -
Ankara’da tek Nallıhan’da yapılan çeltik ekimi başladı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Uluköy ve Karaköy köylerinde yapılan çeltik ekimine başlandı.


Nallıhan ilçesinde Uluköy ve Karaköy köylerinde yapılan çeltik ekimi Ankara’da tek olma özelliğini taşıyor. Bolu Kartalkaya dağından doğan ve Aladağ çayından sulanan çeltik, 4 ay devamlı suyun içinde kalarak yetişiyor. Çeltik ekimini gerçekleştiren Turgut Zorlu, 2 bin dönüm araziye ekerek çeltik ekimine başladıklarını belirterek, "Ankara’da çeltik ekilen tek yerin Uluköy ve Karaköy olduğunu biliyoruz" dedi. Çeltik üreticisi Zorlu uzun yıllardan beri bu bölgede çeltik ekiminin yapıldığını, çok kaliteli ürün alındığını ve çeltik ekiminin Mayıs ayının sonuna kadar sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı