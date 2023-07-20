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Yerel Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı
Yerel

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-07-20 06:55:00 -
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

Başkentte bir kişi uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Filistin Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yüksel A. ağır şekilde yaralandı.

Yaralı Yüksel A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince İbn-i Sina Hastanesine kaldırılırken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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