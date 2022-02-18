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Yerel Ankara’da silahlı saldırı sonucu bir vatandaş iki bacağından birden vuruldu
Yerel

Ankara’da silahlı saldırı sonucu bir vatandaş iki bacağından birden vuruldu

Ankara’nın Sincan ilçesinde silahlı saldırı sonucu iki bacağından vurulan şahıs yaralandı. Yaralı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 07:18:00 -
Ankara’da silahlı saldırı sonucu bir vatandaş iki bacağından birden vuruldu

Olay gece saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki Onur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından iki bacağından vurulan K.S. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki bacağından vurularak yaralanan S.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışmalar devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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