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Yerel Ankara'da silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı
Yerel

Ankara'da silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 04:37:00 -
Ankara'da silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Elvan D. ve Sinan D, ağır yaralandı.

Galip Kuşçuoğlu Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan ve akraba oldukları öğrenilen Elvan D. göğüs bölgesinden, Sinan D. ise karnından yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan iki yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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