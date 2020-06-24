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Gündem

Ankara'da polise saldırı

Ankara Kızılay'da denetim yapan polislerden biri, kırmızı ışıkta geçtiği gerekçesiyle ceza yazılmak istenen bir kişinin saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 13:38:00 -
Ankara'da polise saldırı

Ankara'da maske uygulaması yapan polis, yayalardan birine kırmızı ışık uyarısı yapınca tekmeli saldırıya uğradı. Olay anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kızılar Meydanı'nda maske denetimi yapan ekipler, kırmızı ışıkta geçen yayaya ceza yazmak istedi. Yapılan uyarı sonrası küplere binen vatandaş, kendisine müdahale eden polislere saldırdı. Bu esnada bir polis memuru aldığı darbe sonrası olduğu yere yığılıp kaldı.

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