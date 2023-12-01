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Yerel Ankara'da polis memuru yere düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Yerel

Ankara'da polis memuru yere düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-12-01 07:02:00 -
Ankara'da polis memuru yere düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir polis memuru, yere düşürdüğü silahından çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Altıağaç Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Hamit Bıçak, evindeki gardıropta bulunan silahını almak isterken yere düşürdü. Düşen silahın ateş alması sonucu mermi, Bıçak'ın karnına isabet etti.

O sırada evde bulunan eşinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen Hamit Bıçak kurtarılamadı.

Bıçak'ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Bıçak'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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