Ankara'da patlama! Yaralılar var

Ankara'da Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

İtfaiye ve polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Doğalgaz sızıntısı ihtimali nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.