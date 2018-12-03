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Ankara'da patlama! Yaralılar var

Ankara'da Necatibey Caddesi'nde bulunan bir binanın doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi yaralandı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 19:08
Ankara'da patlama! Yaralılar var

Ankara'da Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

İtfaiye ve polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Doğalgaz sızıntısı ihtimali nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 19:08
  1. Ankara
  2. doğalgaz patlama

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