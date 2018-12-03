Ankara'da patlama! Yaralılar var
Ankara'da Necatibey Caddesi'nde bulunan bir binanın doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi yaralandı.03 Aralık 2018 Pazartesi 19:08
Ankara'da Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
İtfaiye ve polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Doğalgaz sızıntısı ihtimali nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
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