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Aktüel Ankara'da otomobilin sıkıştırdığı polis aracı bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Aktüel

Ankara'da otomobilin sıkıştırdığı polis aracı bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 05:25:10 -
Ankara'da otomobilin sıkıştırdığı polis aracı bariyerlere çarptı: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da bir otomobilin sıkıştırması sonucu bariyerlere çarpan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde seyir halindeki 06 A 5791 plakalı polis aracı, Gökmen P. idaresindeki 06 CIP 49 plakalı otomobil tarafından sıkıştırıldı.

Polis memurunun otomobile çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu polis aracı refüjdeki bariyerlere çarptı.

Polis aracındaki 2 memur yaralanırken, kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Yaralı polisler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gökmen P, polisin takibi sonucu Pursaklar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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