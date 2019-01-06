Ankara'da okullar tatil mi? Herkes Vasip Vali'den gelecek haberi bekliyor

Ankara’da okullar tatil mi? Öğrenciler 7 Ocak Pazartesi okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını merak ediyordu. Ankara Valiliği yetkilileri konu ile ilgili öğrencileri üzen bir açıklama yaptı. Açıklamada Ankara’daki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, “eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı” ifade edildi. Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.

Öğrenciler Vali Vasip Şahin'i mesaj yağmuruna tuttu

Valilikten yapılan, “eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı” açıklamasının ardından öğrenciler, sosyal medyada Vali Vasip Şahin'i etiketleyerek gündem oluşturmaya başladı.

Şamil Tayyar'dan destek

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan Ankara'daki öğrencilere destek geldi. Tayyar, "İstanbul'da kar taneleri yere düşmeden tatil kararı alan Vasip Şahin valimiz, her tarafın beyaza büründüğü Ankara'da kara direniyor.

Twitter'da gündem oldu

Valiliğin 'tatil söz konusu değil' açıklaması sonrası twitterda yapılan paylaşımlarla Ankara Valisi Vasip Şahin gündem oldu.

Öğrenciler tatil bekliyor

Twitter'da gündem oluşturan öğrenciler yüzde tebessüm yaratan paylaşımlar yapıyor. İşte o paylaşımlar