Ankara'da okullar tatil mi? Herkes Vasip Vali'den gelecek haberi bekliyor
Ankara'da birkaç gündür etkisini arttıran kar yağışının ardından öğrenciler, Vali Vasip Şahin'in Twitter hesabını takip ederek sosyal medyada gündem oluşturmaya başladı. Valilikten geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklama sonrası, öğrenciler Vali Vasip Şahin'i mesaj yağmuruna tuttu.06 Ocak 2019 Pazar 23:12
Ankara’da okullar tatil mi? Öğrenciler 7 Ocak Pazartesi okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını merak ediyordu. Ankara Valiliği yetkilileri konu ile ilgili öğrencileri üzen bir açıklama yaptı. Açıklamada Ankara’daki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, “eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı” ifade edildi. Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.
Öğrenciler Vali Vasip Şahin'i mesaj yağmuruna tuttu
Valilikten yapılan, “eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı” açıklamasının ardından öğrenciler, sosyal medyada Vali Vasip Şahin'i etiketleyerek gündem oluşturmaya başladı.
Şamil Tayyar'dan destek
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan Ankara'daki öğrencilere destek geldi. Tayyar, "İstanbul'da kar taneleri yere düşmeden tatil kararı alan Vasip Şahin valimiz, her tarafın beyaza büründüğü Ankara'da kara direniyor.
Twitter'da gündem oldu
Valiliğin 'tatil söz konusu değil' açıklaması sonrası twitterda yapılan paylaşımlarla Ankara Valisi Vasip Şahin gündem oldu.
Öğrenciler tatil bekliyor
Twitter'da gündem oluşturan öğrenciler yüzde tebessüm yaratan paylaşımlar yapıyor. İşte o paylaşımlar
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