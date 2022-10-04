Ankara’da Mansur'a su isyanı! Binlerce liralık faturalar pes dedirtti!

Fahri Çakır adındaki vatandaş, “70 yıldır bu köyde yaşıyorum. Geçmişte en fazla gelen su faturası 60-70 TL’ydi. Şimdi su faturaları çok yüksek geliyor. 4 bin 722 bin TL su faturasını nasıl ödeyeceğim?” diye sordu. Ali Sofu Erdem de; “Geçen sene 45 TL gelen fatura bu sene 1.329 TL olarak geldi. Sayın Mansur Yavaş, verilen sözlerin hiç birini yerine getirmedi” dedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN MESAJLA TEHDİT

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, yüksek su faturalarının Sabah gazetesinde yer almasının ardından kırsal kesimde yaşayan köylülere mesaj gönderdiği öğrenildi. Söz konusu mesajda; “İlçe belediyesinin ‘kırsal alan’ kararı almaması nedeniyle bazı köylerde su faturası yüksek gelmektedir. Karar almayıp bile bile açıklama yaparak halkı tahrik eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” iddiasında bulunuldu.

“YÜKSEK GELEN SU FATURALARINI ÜSTÜNDEN ATMAK İÇİN VATANDAŞLARA YALAN YANLIŞ MESAJLAR GÖNDERİYOR”

Gölbaşı Belediye Başkanı Oğuz Tanrıverdi; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yüksek gelen su faturalarını üstünden atmak için vatandaşlara yalan yanlış mesajlar gönderdiğini belirterek, “Biz yazımızı gönderdik, revize istediler. Tekrar gönderdik, ama su faturaları yüksek gelmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.