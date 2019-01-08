Ankara'da kritik görüşme!

ABD heyetiyle kritik görüşmelerin ilki Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yer alıyor.

Heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Heyet, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Beştepe'de bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de, mevkidaşı Joseph Dunford ile bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bolton, James Jeffrey, Joseph Dunford'dan oluşan heyeti makamında kabul edecek.

ABD heyeti, Suriye'den çekilme kararına ilişkin süreç ve esaslar hakkında Türkiye'yi bilgilendirecek.

Bu çerçevede Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye verilen silahların geri alınmasına yönelik beklentisi ve ABD askerlerinin çekildiği alanların rejim güçleri tarafından kontrol altına alınmaması konusunda hassasiyet dile getirilecek.

Görüşmelerde sadece Fırat'ın doğusu değil, DAEŞ'le mücadele de gündemde olacak.