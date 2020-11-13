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Gündem Ankara'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Ankara'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 00:17:00 -
Ankara'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara Çevreyolu'nun Samsun yönünde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 Z 3101 plakalı otomobil, refüje çarptı.

Kazada, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Pınar Deniz olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Hüseyin, Hasan ve İrem Dumanoğlu ile Aysel ve Nisa Nur Deniz, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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