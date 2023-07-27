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Yerel Ankara'da Kontrolden Çıkan Tır Şarampole Yuvarlandı
Yerel

Ankara'da Kontrolden Çıkan Tır Şarampole Yuvarlandı

Yeniakit Publisher
2023-07-27 02:49:00 -
Ankara'da Kontrolden Çıkan Tır Şarampole Yuvarlandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan bir tır demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı ve alev aldı. Tır kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan tır demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Boş konteyner yüklü Ferhat Yiğit idaresindeki 26 AAB 546 plakalı tır Kırıkkale - Ankara yolu Ankara istikametinde seyir halinde iken kontrolden çıktı. Sürücünün hakimiyeti kaybetmesinin ardından demir bariyerleri aşan tır şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan araçta yangın çıkarken lastik gibi aksamlarının patlaması ise vatandaşları endişelendirdi. Sürücü kendi çabası ile kurtulurken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülen tır kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı.

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