  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ankara’da kadını otomobil içerisinde darp eden şahıs yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Keçiören ilçesinde bir kadını otomobil içerisinde darp eden şüphelinin yakalandığını açıkladı.

2020-04-21 21:18:46 -
Ankara’da kadını otomobil içerisinde darp eden şahıs yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Keçiören ilçesinde bir kadını otomobil içerisinde darp eden şüphelinin yakalandığını açıkladı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün gece yarısı saatlerinde Keçiören ilçesinde otomobil içerisindeki kadına şiddet uygulayan şüpheli M.O.K.’nin yakalandığını ve cumhuriyet savcısının talimatıyla hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.


Ankara Emniyet Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:


“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, ilimiz Keçiören ilçesinde park halindeki araçta, bir kadının darp edildiğine ilişkin paylaşımlar yapılmıştır. 21 Nisan 2020 saat 00.10 sıralarında gerçekleşen olayla ilgili yapılan araştırma neticesinde kadını darp eden M.O.K. isimli şüpheli yakalanmış, şahıs hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatılmıştır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı