  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 10 kişi yakalandı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 10 kişiyi gözaltına aldı

2020-04-28 15:34:49 -
Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 10 kişi yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 20-26 Nisan'da düzenledikleri operasyonlarda 1 milyon 760 bin boş makaron, 5 bin 400 doldurulmuş sigara, 147 kilogram nargile tütünü, 14 kilogram kıyılmış tütün, 31 tarihi eser ele geçirirken, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı