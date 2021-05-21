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Yerel

Ankara'da kaçakçılara operasyon: Gözaltılar var

Başkent’te kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sigara ve tütün ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:30:00 -
Ankara'da kaçakçılara operasyon: Gözaltılar var

Ankara genelinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda bin 651 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 27 adet puro, 70 adet pipo tütünü, 251 adet ahlak dışı amaçlarla kullanılan ürün, 65 karton sarma sigara ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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