  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ankara'da kaçak tütün operasyonu
Yerel

Ankara'da kaçak tütün operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-05-11 14:51:00 -
Ankara'da kaçak tütün operasyonu

Ankara'da kaçak tütün ve tütün ürünleri satanlara göz açtırılmadı.

Ankara'da kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik 2 tıra düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda miktarda da malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ve Çankaya'daki iki tıra düzenledikleri operasyonda 6 milyon 520 bin adet sahte bandrollü makaron ve 2 ton 920 kilogram tütün ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da bir ayda 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da bir ayda 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Yerel

İstanbul'da bir ayda 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İpsala’da tam 79 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
İpsala’da tam 79 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

Yerel

İpsala’da tam 79 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

Meksikalı uyuşturucu baronu için flaş gelişme
Meksikalı uyuşturucu baronu için flaş gelişme

Dünya

Meksikalı uyuşturucu baronu için flaş gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23