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Aktüel

Ankara'da iş merkezinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin binada tahliye çalışmaları sürüyor - Ekipler, yoğun dumanın yükseldiği binadaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:05:46 -
Ankara'da iş merkezinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

ANKARA (AA) - Başkentte Söğütözü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"Via Tower" iş merkezinin alt katlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dış cepheye ve bazı katlara da sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunanları tahliye ediyor.

İtfaiye ekipleri, yoğun dumanın yükseldiği yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin de gönderildiği belirtildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye ambulanslar da sevk edildi.

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