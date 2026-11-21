Ankara'da iki grup birbirine girdi!
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramankazan’ın Atatürk Mahallesi’nde sabah saatlerinde 29 Mayıs Caddesi üzerinde iki grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Sebibi bilinmeyen kavgaya vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri bıçaklı olduğu öğrenilen bir kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Polisin müdahalesi ile kavga sona erdi. Olayla ilgilii soruşturma başlatıldı.
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