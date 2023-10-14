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Yerel Ankara'da hızlı tren raydan çıktı! Yaralılar var
Yerel

Ankara'da hızlı tren raydan çıktı! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-10-14 09:26:00 -
Ankara'da hızlı tren raydan çıktı! Yaralılar var

Ankara Valiliği, Mamak-Kayaş’ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren(YHT)Vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıkması sonucu 4 işçinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Ankara Valiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün saat 03.30'da Mamak/Kayaş'ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren Vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıkması üzerine meydana gelen kaza sonucunda dört YHT çalışanı hafif yaralanmıştır. Kazayla ilgili teknik ve İdari inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili Devlet Demiryolları ise şu açıklamada bulundu:

Bugün 14.10.2023 tarihinde gece yolcu trafiğine kapalı zaman diliminde yapılan rutin test çalışmaları esnasında sevk edilen tren saat 02:52 de Kayaş istasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi esnasında deray (raydan çıkmıştır) etmiştir.

Deraya bağlı olarak elektrifikasyon sisteminde meydana gelen hasar nedeniyle, hat onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tren trafiği geçici olarak durdurulmuştur.

Ankara - Sivas arası YHT işletmeciliği Ankara - Kırıkkale arasında otobüs aktarması ile yapılacaktır.
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Hattın işletmeye açılması için çalışmalar devam etmektedir. 

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