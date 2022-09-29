Ankara'da gıda israfına dikkat için sergi açıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle Türkiye'de yürütülen "Gıdanı Koru" kampanyasını desteklemek ve israfa dikkati çekmek için "Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş" adlı sergi Büyükelçiliğin dış duvarında ziyarete açıldı.

Açılışta konuşan BM FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile özellikle gıda kaybı ve israfın azaltılması alanında birçok önemli projeyi birlikte yürüttüklerini söyledi.

29 Eylül'ün gıda kaybı ve israfına yönelik farkındalık günü olduğunu ve herkes için önem arz ettiğini belirten Gutu, yürüttükleri "Gıdanı Koru" kampanyasının Türkiye'de ses getirdiğini ve başarılı sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

Gutu, "Gıdanı Koru" kampanyası sayesinde insanların kalplerine ve alışkanlıklara dokunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda insanların kalbine, zihinlerine hitap ettik ve davranış değişikliği sağlamayı da başardık diye düşünüyorum." dedi.

Bugün dünya genelinde 820 milyondan fazla kişinin açlıktan mustarip olduğunu ancak hala israfın sürdüğünü vurgulayan Gutu, "Ama biliyoruz ki eğer insanlarda davranış değişikliği sağlayabilirsek, gezegenimizdeki herkesi doyuracak kadar gıdamız var ve bunu hep beraber sağlayabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Gıda güvenliği, Ukrayna'da Rus işgalinin olduğu şu dönemde önem arz ediyor"

Polonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski, Büyükelçiliğin tarihinde ilk kez böylesine önemli bir konuya dikkati çekmek için kapılarını açtığına işaret ederek, "Gıda güvenliği özellikle de Ukrayna'ya yönelik acımasız Rus işgalinin olduğu şu dönemde büyük önem arz ediyor." dedi.

Türkiye'nin BM ile çözüm bulmak için çok çalıştığını, böylelikle Karadeniz'de tahıl koridoru açıldığını anlatan Sadowski, "Bu harika bir haber ama mesele hala çözülmekten çok uzak. Hükümetler dünyaya gıda sağlamak amacıyla siyasi sorunların çözümü üzerinde çalışıyor ancak temel düzeyde her birimiz buna katkıda bulunabiliriz. Basitçe yemek israfını azaltabilir ve hatta tamamen ortadan kaldırabiliriz." diye konuştu.

Sadowski, söz konusu etkinlik ve destekleri dolayısıyla BM FAO ve bakanlığa teşekkür etti.

Sergi, ekim ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan da Türkiye'de çöplerdeki toplam atık oranının yüzde 52’sini gıdanın oluşturduğunu aktardı.

İsrafın azaltılmasının önemine işaret eden Özkan, gıda israfıyla mücadelede neler yapılabileceği konusunda vatandaşların "http://gidanikoru.com/" adlı internet sitesinden ücretsiz faydalanabileceği bilgisini paylaştı.

Avusturyalı fotoğraf sanatçısı Klaus Pichler’in natürmort çalışmalarından oluşan sergi, ekim ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.