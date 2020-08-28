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Aktüel Ankara'da freni patlayan beton mikseri devrildi
Aktüel

Ankara'da freni patlayan beton mikseri devrildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:12:18 -
Ankara'da freni patlayan beton mikseri devrildi

ANKARA (AA) - Başkentte, Atatürk Bulvarı'nın "Protokol Yolu" olarak bilinen bölümünde freni patlayıp devrilen beton mikseri hasara neden oldu.

Protokol Yolu'ndan Kızılay yönüne ilerleyen 06 HB 2876 plakalı beton mikserinin freni patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce trafik lambasına, ardından refüjdeki ağaçlara çarptı.

Park halindeki üç araca daha çarparak durabilen araç, Atatürk Bulvarı'nın Şehit Ersan Caddesi'yle kesiştiği noktada devrildi.

Hafif yaralanan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü, hastaneye kaldırıldı.


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