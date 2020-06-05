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Aktüel

Ankara’da FETÖ üyesi 37 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi 37 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:51:25 -
Ankara’da FETÖ üyesi 37 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi 37 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüphelinin, Başsavcılığın talimatıyla yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan arama işlemlerinde 3 şüphelinin üzerinden sahte kimlik, 1 şüphelinin yapılan ev aramasında 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 euro, 3 adet 100 gramlık külçe altın, 3 adet çeşitli gramlarda altın bilezik, 1 adet küçük altın, 1 adet cumhuriyet altını, ayrıca 25 adet 1 dolar ele geçirildiği ifade edildi. 1 şüphelinin üzerinden ise kardeşine ait kimlik ele geçirildiği kaydedildi.

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