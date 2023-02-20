  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ankara'da feci kaza! Otomobil takla attı
Yerel

Ankara'da feci kaza! Otomobil takla attı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 18:58:00 -
Ankara'da feci kaza! Otomobil takla attı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D140 karayolunda seyir halinde olan Mehmet Göksu kontrolündeki otomobil, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Hastaneye sevk edildi

Kazada Mehmet Göksu ve yanında bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23