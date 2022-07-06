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Yerel Ankara’da facia! Otomobil otobüs durağına daldı
Yerel

Ankara’da facia! Otomobil otobüs durağına daldı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktığı otomobil karşı şeride geçerek otobüs durağına girdi. Olay yerine ekipler sevk edilirken kazada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 00:02:00 -
Ankara’da facia! Otomobil otobüs durağına daldı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek otobüs durağına girdi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dikmen Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dikmen’den Kızılay istikametine giden Arda Ö. idaresindeki 06 EC 3022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otobüs durağına girdi. Kazada durakta bulunan Toprak U., Şaziye K., Nuriye A. ile araçta bulunan Emirhan S. Mehmet K. ve sürücü Arda Ö. yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapatılırken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza olduğunda acı bir ses duyduğunu belirten Açelya Dehneli, “Biz aşağıda köpek parkında çocuklarım ile beraber duruyorduk. Hayatımda duyabileceğim acı bir ses duydum. Hemen koşarak geldim. Durakta camların içinde 2 kadın yatıyordu. Duyduğuma göre yukarıdan gelen araç hızını alamayarak durağa çarpıyor” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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