Ankara'da eski eş cinayeti! Aynur Ekici'yi öldürüp yaşamına son verdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda, bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Batıkent semti Başkent Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Doğan Yavuz, terzilik yapan eski eşi Aynur Ekici'nin iş yerine geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ESKİ EŞİNE SİLAHLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Doğan Yavuz, yanında bulunan tabancayla Aynur Ekici'ye ateş etti. Ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aynur Ekici ile Doğan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

2021 YILINDA BOŞANMIŞLAR

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından iki kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Her ikisinin de terzi olduğu belirtilen Yavuz ile Ekici'nin iki kız çocuklarının bulunduğu ve çiftin 2021 yılında boşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.