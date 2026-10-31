  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya’yı korku sardı! Kuduz Ben-Gvir, seçim yenilgisinin faturasını Araplara kesti! İşadamı Aydın’ı çocuğunun canıyla tehdit etmişlerdi: 1 milyon avroluk haraca 4 gözaltı Özarslan’dan ‘İbiş’ ve avanelerine belgeli cevap: O araçları kullananlar Yeni Partili çıktı! Türk bayrağına alçak saldırı! Polis o kansızın peşinde Siyonist çete ve Batılı odaklara Ayasofya önünde tarihi tokat! İslam dünyasının dev zirvesinden ümmete birlik, mazlumlara kıyam çağrısı! Atina’nın iddiası: Mısır sınırına dev Türk hava üssü kuruluyor Zelenskiy İstanbul'a geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Türkiye Yüzyılı için kültür seferberliği! AK Partili Hüseyin Yayman’dan Erzurum’da tarihi mesajlar Nihat Hatipoğlu: Yoga dini bir uygulamadır! Müslüman yoga yapamaz
Gündem Ankara'da eski eş cinayeti! Aynur Ekici'yi öldürüp yaşamına son verdi
Gündem

Ankara'da eski eş cinayeti! Aynur Ekici'yi öldürüp yaşamına son verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ankara'da eski eş cinayeti! Aynur Ekici'yi öldürüp yaşamına son verdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 56 yaşındaki Doğan Yavuz, 2021 yılında boşandığı eski eşi Aynur Ekici'yi (49) iş yerinde tabancayla vurarak öldürdü. Yavuz, saldırının ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda, bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Batıkent semti Başkent Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Doğan Yavuz, terzilik yapan eski eşi Aynur Ekici'nin iş yerine geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ESKİ EŞİNE SİLAHLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Doğan Yavuz, yanında bulunan tabancayla Aynur Ekici'ye ateş etti. Ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aynur Ekici ile Doğan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

2021 YILINDA BOŞANMIŞLAR

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından iki kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Her ikisinin de terzi olduğu belirtilen Yavuz ile Ekici'nin iki kız çocuklarının bulunduğu ve çiftin 2021 yılında boşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD’de kan donduran cinayet! Önce babasıyla birlikte dua etti sonra öldürüp bahçeye gömdü
ABD’de kan donduran cinayet! Önce babasıyla birlikte dua etti sonra öldürüp bahçeye gömdü

Dünya

ABD’de kan donduran cinayet! Önce babasıyla birlikte dua etti sonra öldürüp bahçeye gömdü

Vize’de korkunç cinayet! Eşini öldürüp intihara kalkıştı
Vize’de korkunç cinayet! Eşini öldürüp intihara kalkıştı

Yerel

Vize’de korkunç cinayet! Eşini öldürüp intihara kalkıştı

Yurt dışına kaçacaklardı: Cinayet şüphelisi ve 2 firari İzmir'de otelde yakalandı
Yurt dışına kaçacaklardı: Cinayet şüphelisi ve 2 firari İzmir'de otelde yakalandı

Gündem

Yurt dışına kaçacaklardı: Cinayet şüphelisi ve 2 firari İzmir'de otelde yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akit yazdı gündem oldu! İslam’ı anlattığı için hedef olan Aytaç öğretmene destek yağıyor
Gündem

Akit yazdı gündem oldu! İslam’ı anlattığı için hedef olan Aytaç öğretmene destek yağıyor

İnananları gören gözü, haykıran sesi milli ve manevi medya Akit'in 3 gün önce ‘MEB'te başka müfettiş mi kalmadı?‘ başlığıyla manşete taşıdığ..
Kapadokya’da yaşanan peri bacası felaketinde arama-kurtarma çalışmaları noktalandı! Nevşehir Valisi’nden acı bilançonun ardından peş peşe kritik açıklamalar!
Gündem

Kapadokya’da yaşanan peri bacası felaketinde arama-kurtarma çalışmaları noktalandı! Nevşehir Valisi’nden acı bilançonun ardından peş peşe kritik açıklamalar!

Kapadokya’daki feci çökmenin ardından tüm Türkiye tek yürek enkazdan gelecek haberlere kilitlenmişken, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ten bölge..
Sondaj esnasında koca göl delikten içeri kaçtı!
Dünya

Sondaj esnasında koca göl delikten içeri kaçtı!

ABD’nin Louisiana eyaletinde yanlış koordinatlarla gerçekleştirilen sondaj, göl tabanındaki tuz madenini deldi. Oluşan devasa girdap nedeniy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23