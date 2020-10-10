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Aktüel Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
Aktüel

Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Sağlık Bakanlığı, psikiyatri servisinde yangını çıkaran hastanın vücudunda yanıklar oluştuğunu, 5 kişinin de dumandan etkilendiğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 03:37:34 -
Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

ANKARA (AA) - Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

Psikiyatri servisinde çıkan yangın bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen hastalar, itfaiye ekiplerince binanın pencerelerinden tahliye edilerek, hastanenin acil bölümünde tedbir amaçlı gözetim altına alındı.

Bu arada yangında binada mahsur kalan sağlık çalışanları ve hastaların tahliyesi ise yangın merdiveninden yapıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yangının psikiyatri servisinde bulunan bir hastanın yatağını yakması sonucu çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Yangın nedeniyle katta bulunan hastalarımız, hastane içinde diğer kliniklere nakledilmiştir. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup olayda yangını çıkaran hastada yanıklar oluşurken, 5 kişi de dumandan etkilenmiştir. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Hastanemiz hizmetine aralıksız devam etmektedir." denildi.

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