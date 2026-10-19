Ankara'da dev otomotiv zirvesi! Türk sanayisi için kritik hamle ne?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle AB Sanayi Hızlandırma Yasa Taslağı'nı değerlendirdiklerini belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak, önümüzdeki dönemde de Türkiye otomotiv sanayisinin Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamına tüm hükümleri itibarıyla dahil edilmesini sağlamak amacıyla girişimlerimizi sektörümüzle yakın işbirliği ve eş güdüm içerisinde kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) başkanları ve üst yönetimlerinin katılımıyla Avrupa Birliği'nin (AB) Sanayi Hızlandırma Yasa Taslağı'na ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantıda, Ticaret Bakanlığımızın AB kurumları ve üye ülkeler nezdinde yürüttüğü temaslarda gelinen aşama ile taslağa ilişkin son gelişmeleri ele aldık. Otomotiv sektörü temsilcilerimiz de bugüne kadar gerçekleştirdikleri temaslar ve önümüzdeki dönemde atılması öngörülen adımlara ilişkin değerlendirmelerini bizimle paylaştı. Ticaret Bakanlığı olarak, önümüzdeki dönemde de Türkiye otomotiv sanayisinin Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamına tüm hükümleri itibarıyla dahil edilmesini sağlamak amacıyla girişimlerimizi sektörümüzle yakın işbirliği ve eş güdüm içerisinde kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."