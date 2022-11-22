Ankara'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucu örgütün Ankara yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüphelinin yakalanması işlemi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.