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İSLAM Ankara'da camiler doldu taştı! Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
İSLAM

Ankara'da camiler doldu taştı! Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 22:12:00 -
Ankara'da camiler doldu taştı! Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı

Ankara'da binlerce vatandaş, Kadir Gecesi dolasıyla camilere akın etti. Ellerin semaya kalktığı günde İslam alemi için dualar yapıldı.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Ankaralı vatandaşlar camileri doldurarak, bu mübarek geceye kavuşmanın sevincini yaşadı. 7’den 70’e vatandaşların doldurduğu başkentin camilerinde dualar edildi.

Yatsı namazının ardından teravih namazının kılındığı anlar dron ile havadan görüntülendi.

Aileler camileri doldurdu

İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, dualar eşliğinde Kadir Gecesi’ni idrak etti.

Mübarek olsun... Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde bunları unutmayın
Mübarek olsun... Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde bunları unutmayın

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Mübarek olsun... Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde bunları unutmayın
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