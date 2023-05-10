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Yerel Ankara’da büyüyen tartışma kavgaya dönüştü
Yerel

Ankara’da büyüyen tartışma kavgaya dönüştü

Yeniakit Publisher
2023-05-10 07:28:00 -

Ankara’nın Sincan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan bir kişi ile olay yerine 06 DHJ 095 plakalı otomobil ile gelen kişi henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi yerini kavgaya bıraktı ve bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken kavgaya karışan diğer kişinin ise alkollü olduğu iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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